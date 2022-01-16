«Питтсбург» в овертайме победил «Сан-Хосе», Малкин очков не набрал

«Питтсбург» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил «Сан-Хосе» со счетом 2:1. Победный гол забил Джейк Гюнцель.

В составе «Пингвинз» также отличился Крис Летанг. «За Шаркс» гол забил Рудольфс Балцерс.

Российски нападающий Питтсубрга Евгений Малкин очков не набрал.

«Сан-Хосе» занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Питтсбург» — седьмой на «Востоке».

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«Сан-Хосе» — «Питтсбург» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Балцерс — 3 (Карлссон, Майер), 7:01 — 1:0. Летанг — 3 (Гюнтцель, Блюгерс), 10:56 — 1:1. Гюнтцель — 19 (Кросби, Летанг), 60:37 — 1:2.

Вратари: Хилл (60:37) — Доминге (60:37).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 41 (11+17+13+0) — 27 (4+8+14+1).

Наши: — - Малкин (15.58/0/-1).

16 января. Сан-Хосе. SAP Center. 13686 зрителей.