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«Сан-Хосе» первой из команд НХЛ будет принимать криптовалюту при продаже абоменентов

16:12
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Клуб «Сан-Хосе» стал первой командой в НХЛ, которая будет принимать криптовалюту для оплаты абонементов, сообщает Mercury News.

В будущем клуб планирует принимать криптовалюту и для оплаты билетов, а также еды и напитков на арене.

В других лигах криптовалюту принимают «Окленд Атлетикс» (МЛБ), «Даллас Маверикс», «Сакраменто Кингз» (НБА), а также «Саутгемптон» из АПЛ.

Следующий сезон НХЛ стартует 12 октября.

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