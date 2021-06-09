«Сан-Хосе» первой из команд НХЛ будет принимать криптовалюту при продаже абоменентов
16:12
Клуб «Сан-Хосе» стал первой командой в НХЛ, которая будет принимать криптовалюту для оплаты абонементов, сообщает Mercury News.
В будущем клуб планирует принимать криптовалюту и для оплаты билетов, а также еды и напитков на арене.
В других лигах криптовалюту принимают «Окленд Атлетикс» (МЛБ), «Даллас Маверикс», «Сакраменто Кингз» (НБА), а также «Саутгемптон» из АПЛ.
Следующий сезон НХЛ стартует 12 октября.
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