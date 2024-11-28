«Сан-Хосе» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» в гостях переиграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

За «Сенаторз» дубль оформил Адам Годетт, еще по шайбе забросили Джош Норрис и Тайлер Клевен.

Авторами голов «Шаркс» стали Марио Ферраро, Маклин Селебрини и Уильям Смит.

«Оттава» набрала 21 очко и занимает 13-е место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 19 очками идет 14-м на «Западе».