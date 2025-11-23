«Сан-Хосе» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» на выезде обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

«Сенаторз» с 26 очками занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Шаркс» с 23 очками — на 12-й строчке «Запада».