«Оттава» выиграла у «Сан-Хосе» в гостях

«Оттава» на выезде обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У гостей 2 (1+1) очка набрал Тим Штюцле, также по шайбе забросили Дилан Козенс и Фабиан Зеттерлунд. У хозяев по голу на счету Джона Клинберга и Барклая Гудроу.

«Сенаторз» набрали 26 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Шаркс» с 23 очками — на 12-й строчке «Запада».