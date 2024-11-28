«Сан-Хосе» уступил «Оттаве», у Костина результативная передача

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Оттаве» со счетом 3:4.

В составе «Шаркс» отличились Марио Ферраро, Маклин Селебрини и Уильям Смит, Клим Костин отметился результативной передачей. У «Сенаторз» дубль оформил Адам Годетт, еще по шайбе забросили Джош Норрис и Тайлер Клевен.

После этого матча «Сан-Хосе» с 19 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Оттава» 21 очком — на 13-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Оттава» — 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)

Голы: Годетт — 10 (Штюцле, Ткачак), 4:35 — 0:1. Норрис — 9 (бол., Батерсон, Штюцле), 13:56 — 0:2. Ферраро — 1 (У. Смит, Костин), 29:19 — 1:2. Клевен — 1 (Жиру), 35:22 — 1:3. Селебрини — 7 (Эклунд, Уолман), 44:48 — 2:3. У. Смит — 3 (бол., Зеттерлунд, Лильегрен), 52:32 — 3:3. Годетт — 11 (Штюцле, Ткачак), 55:48 — 3:4.

Вратари: Блэквуд (57:54) — Ульмарк.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (12+12+15) — 11 (4+6+1).

Наши: Костин (10.46/0/0) — -.

28 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.