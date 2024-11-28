«Сан-Хосе» уступил «Оттаве», у Костина результативная передача
«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Оттаве» со счетом 3:4.
В составе «Шаркс» отличились Марио Ферраро, Маклин Селебрини и Уильям Смит, Клим Костин отметился результативной передачей. У «Сенаторз» дубль оформил Адам Годетт, еще по шайбе забросили Джош Норрис и Тайлер Клевен.
После этого матча «Сан-Хосе» с 19 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Оттава» 21 очком — на 13-й строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Оттава» — 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)
Голы: Годетт — 10 (Штюцле, Ткачак), 4:35 — 0:1. Норрис — 9 (бол., Батерсон, Штюцле), 13:56 — 0:2. Ферраро — 1 (У. Смит, Костин), 29:19 — 1:2. Клевен — 1 (Жиру), 35:22 — 1:3. Селебрини — 7 (Эклунд, Уолман), 44:48 — 2:3. У. Смит — 3 (бол., Зеттерлунд, Лильегрен), 52:32 — 3:3. Годетт — 11 (Штюцле, Ткачак), 55:48 — 3:4.
Вратари: Блэквуд (57:54) — Ульмарк.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 39 (12+12+15) — 11 (4+6+1).
Наши: Костин (10.46/0/0) — -.
28 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.
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Каролина – Рейнджерс
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Нью-Джерси – Сент-Луис
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|03:00
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Баффало – Миннесота
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|28.11
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Питтсбург – Ванкувер
|5 : 4
|28.11
|03:30
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|4 : 5
|28.11
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|3 : 6
|28.11
|03:30
|
Коламбус – Монреаль
|3 : 4 ОТ
|28.11
|03:30
|
Детройт – Калгари
|2 : 1 ОТ
|28.11
|03:30
|
Флорида – Торонто
|5 : 1
|28.11
|04:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|2 : 3 ОТ
|28.11
|04:30
|
Чикаго – Даллас
|6 : 2
|28.11
|06:00
|
Сиэтл – Анахайм
|2 : 5
|28.11
|06:00
|
Колорадо – Вегас
|2 : 1 Б
|28.11
|06:00
|
Лос-Анджелес – Виннипег
|4 : 1
|28.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Оттава
|3 : 4