«Сан-Хосе» отдаст молодого форварда в аренду «Юргордену»
21:26
«Сан-Хосе» отдаст форварда Вильяма Эклунда в аренду шведскому «Юргордену», сообщает The Athletic.
В этом регулярном чемпионате 19-летний швед провел 9 матчей в НХЛ и сделал 4 голевые передачи. Если он проведет в этом сезоне еще один матч в североамериканской лиге, то активируется первый год его контракта новичка.
«Шаркс» выбрали Эклунда на драфте-2021 под общим 7-м номером.
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