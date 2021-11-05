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«Сан-Хосе» отдаст молодого форварда в аренду «Юргордену»

21:26
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«Сан-Хосе» отдаст форварда Вильяма Эклунда в аренду шведскому «Юргордену», сообщает The Athletic.

В этом регулярном чемпионате 19-летний швед провел 9 матчей в НХЛ и сделал 4 голевые передачи. Если он проведет в этом сезоне еще один матч в североамериканской лиге, то активируется первый год его контракта новичка.

«Шаркс» выбрали Эклунда на драфте-2021 под общим 7-м номером.

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Иван Шитик все материалы автора
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