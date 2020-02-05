«Сан-Хосе» одолел «Калгари», Летунов не набрал очков
07:41
«Калгари» на своем льду уступил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3). «Флэймз» потерпели второе подряд поражение.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Сан-Хосе» — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Голы: Годро — 14 (бол., Линдхольм, Джиордано), 20:59 — 1:0. Бернс — 11 (Торнтон), 23:57 — 1:1. Кейн — 20 (Гудроу, Марло), 28:02 — 1:2. Лабанк — 12 (Майер, Торнтон), 47:45 — 1:3.
Вратари: Риттих (58:07) — Делл.
Штраф: 7 — 9.
Броски: 31 (16+11+4) — 26 (9+10+7).
Наши: — - Летунов (10.17/1/0).
5 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome.
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