"Сан-Хосе" одержал пятую победу подряд, обыграв "Миннесоту"

"Сан-Хосе" обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:0. По голу забили Логан Кутюр, Томаш Хертл и Барклай Гудроу.
"Шаркс" одержали пятую победу подряд. Команда вышла в лидеры Западной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Миннесота" - "Сан-Хосе" - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Гудроу - 6 (Власик, Хед), 34:06 - 0:1. Хертл - 31 (Майер, Нюквист), 44:37 - 0:2. Кутюр - 24 (буллит), 50:01 - 0:3.
Вратари: Дубник - Джонс.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 24 (11+6+7) - 29 (11+8+10).
12 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
Загрузка...