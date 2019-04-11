"Сан-Хосе" одержал победу над "Вегасом"

"Сан-Хосе" обыграл "Вегас" со счетом 5:2 в матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. В составе победителей голами по разу отметились нападающие Джо Павелски, Эвандер Кейн и Томаш Хертл, а также защитники Брент Бернс и Марк-Эдуард Власик.
В составе гостей дважды отличился форвард Марк Стоун. Следующая встреча пройдет 13 апреля в 5.30 (мск).
НХЛ
1/8 финала
"Сан-Хосе Шаркс" – "Вегас Голден Найтс" – 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
Голы: Павелски – 1 (бол., Бернс), 14:42 – 1:0. Бернс – 1 (Э. Карлссон, Хертл), 26:59 – 2:0. Власик – 1 (Торнтон, Кейн), 27:44 – 3:0. Стоун – 1 (Штястны, Пачоретти), 28:32 – 3:1. Кейн – 1 (Э. Карлссон, Нюквист), 39:42 – 4:1. Стоун – 2 (бол., Теодор, Пачоретти), 55:26 – 4:2. Хертл – 1 (п.в., Кутюр, Власик), 58:11 – 5:2.
Вратари: Джонс – Флери (57:28 – 58:11).
Штраф: 22 – 34.
Броски: 33 (8+14+11) – 26 (5+5+16).
Наши: – – -.
11 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.