"Сан-Хосе" обыграл "Вегас" и сократил отставание в серии

"Сан-Хосе" выиграл у "Вегаса" (5:2) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии - 3-2 в пользу "Вегаса".

В составе хозяев отличились Томаш Хертль (дважды), Логан Кутюр, Баркли Гудроу и Джо Павелски. У гостей голs в активе Райлли Смита и Джонатана Маршессо. Следующая игра состоится 22 апреля.

НХЛ

Кубок Стэнли

1/8 финала

Пятый матч

"Сан-Хосе" - "Вегас" - 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Счет в серии: 2-3

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