«Сан-Хосе» обыграл «Ванкувер»

«Сан-Хосе» выиграл у «Ванкувера» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У хозяев отличились Томаш Хертл, Тимо Майер, Эвандер Кейн и Логан Кутюр, у гостей — Джейк Виртанен и Бо Хорват.

«Сан-Хосе» набрал 34 очка и занимает 11-е место на Западе. У «Ванкувера» 36 очков и десятое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)

Голы: Хертл — 12 (Торнтон), 10:50 — 1:0. Майер — 11 (Кейн, Э. Карлссон), 47:09 — 2:0. Виртанен — 8 (Годетт, Танев), 47:57 — 2:1. Кейн — 14 (п.в., Кутюр, Гудроу), 58:39 — 3:1. Хорват — 9 (Хьюз, Бозер), 59:31 — 3:2. Кутюр — 11 (п.в., Власик), 59:52 — 4:2.

Вратари: Делл — Маркстрем (58:08 — 58:39, 58:59 — 59:31, 59:44 — 59:52).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (12+7+8) — 35 (7+12+16).

15 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.

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