"Сан-Хосе" обыграл "Монреаль" и одержал третью победу подряд

"Сан-Хосе" переиграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. В составе победителей отличились Томаш Хертл, Маркус Серенсен, Джо Торнтон, Тимо Майер и Густав Нюквист. За "Канадиенс" шайбы забросили Эндрю Шоу и Арттури Лехконен.
"Шаркс" одержали третью победу подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сан-Хосе Шаркс" - "Монреаль Канадиенс" - 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Голы: Хертл - 30, 6:55 - 1:0. Серенсен - 15 (Лабанк, Бернс), 10:00 - 2:0. Лехконен - 8 (Томпсон, Кулак), 17:56 - 2:1. Торнтон - 14 (Лабанк, Серенсен), 27:46 - 3:1. Э. Шоу - 17 (Байрон, Доми), 35:18 - 3:2. Майер - 24 (Донской), 46:08 - 4:2. Нюквист - 17 (п.в., Власик), 59:54 - 5:2.
Вратари: Джонс - Ниеми (57:32 - 58:15, 58:24 - 59:54).
Штраф: 2 - 0.
Броски: 25 (5+10+10) - 39 (16+14+9).
Наши: - - -.
8 марта. Сан-Хосе. SAP Center.