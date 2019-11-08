«Сан-Хосе» обыграл «Миннесоту»

«Сан-Хосе» выиграл у «Миннесоты» (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Логан Кутюр, Тимо Майер, Маркус Серенсен, Радим Шимек, Томаш Хертл и Эвандер Кейн. У гостей забивали Люк Канин, Эрик Стаал, Брэд Хант, Райан Донато и Джейсон Зукер.

«Сан-Хосе» набрал 13 очков и занимает 13-е место на Западе. У «Миннесоты» 11 очков и 14-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Миннесота» — 6:5 (4:0, 2:2, 0:3)

Голы: Кутюр — 2 (Кейн, Серенсен), 0:52 — 1:0. Майер — 4 (Хертл, Э. Карлссон), 5:55 — 2:0. Серенсен — 3 (Марло, Кутюр), 16:40 — 3:0. Шимек — 1 (Хертл, Майер), 18:32 — 4:0. Канин — 3 (Эрикссон Эк), 35:51 — 4:1. Хертл — 6 (бол., Кутюр, Бернс), 37:04 — 5:1. Стаал — 6 (Хартман), 37:59 — 5:2. Кейн — 10 (бол., Кутюр, Бернс), 39:15 — 6:2. Хант — 5 (Канин), 48:07 — 6:3. Донато — 1 (Стаал), 49:21 — 6:4. Зукер — 5 (Цуккарелло, Стаал), 55:25 — 6:5.

Вратари: Джонс — Стэлок (Дубник, 20:00, 58:09 — 58:40, 59:07).

Штраф: 17 — 30.

Броски: 31 (12+7+12) — 26 (10+10+6).

8 ноября. Сан-Хосе. SAP Center

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