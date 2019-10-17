«Сан-Хосе» обыграл «Каролину», Кейн отметился хет-триком

«Сан-Хосе» одержал победу над «Каролиной» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе хозяев трижди отличился нападающий Эвандер Кейн. Еще по разу забросили свои шайбы форварды Барклай Гудроу и Томаш Хертл.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников не отметился результативными действиями в этой встрече и провел на льду 16 минут 24 секунды.

Для «Шаркс» эта победа стала третьей подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Каролина» — 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

Голы: Кейн — 2 (Хертл, Э. Карлссон), 8:36 — 1:0. Хэмилтон — 5 (Терявяйнен, Ахо), 10:46 — 1:1. Кейн — 3 (бол., Бернс, Лабанк), 17:19 — 2:1. Кейн — 4 (бол., Бернс, Хертл), 19:43 — 3:1. Гудроу — 3, 34:37 — 4:1. Хаула — 6 (Макгинн, Дзингел), 55:41 — 4:2. Хертл — 2 (п.в., Кейн, Кутюр), 59:07 — 5:2.

Вратари: Джонс — Раймер (57:42 — 59:07).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 22 (7+11+4) — 38 (16+12+10).

Наши: — - Свечников (16.24/3/0).

17 октября. Сан-Хосе. SAP Center.

Hurri-Kane warning in San Jose tonight. ? pic.twitter.com/WPfF1VeWeN — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) October 17, 2019

НХЛ: новости и статьи, обзоры матчей, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций