«Сан-Хосе» обыграл «Даллас», Худобин отразил 25 бросков

«Сан-Хосе» выиграл у «Далласа» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Брент Бернс и Патрик Марло. У гостей забил Джейми Бенн.

В составе «Далласа» в матче принимали участие российские форварды Денис Гурьянов и Александр Радулов. Результативными действиями они не отметились. Их соотечественник вратарь Антон Худобин отразил 25 из 26 бросков.

«Сан-Хосе» набрал 46 очков и занимает 13-е место на Западе. У «Далласа» 56 очков и вторая позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Даллас» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Бенн — 11 (бол., Сегин, Хейсканен), 1:32 — 0:1. Бернс — 9 (Майер, Э. Карлссон), 15:33 — 1:1. Марло — 8 (Хертл, Бернс), 22:56 — 2:1.

Вратари: Делл — Худобин (58:09).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (9+10+7) — 28 (7+10+11).

Наши: — - Гурьянов (12.41/0/0), Радулов (19.13/1/0).

12 января. Сан-Хосе. SAP Center.