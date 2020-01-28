«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм», прервав серию из трех поражений

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 4:2.

«Шаркс» прервали трехматчевую серию поражений, у «Дакс» оборвалась серия из двух побед.

«Сан-Хосе» с 48 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Анахайм» с 43 очками — на строчку ниже.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Ноесен — 3 (Келльман), 1:55 — 1:0. Марло — 9, 4:35 — 2:0. Каше — 6 (мен., Гудбрэнсон), 29:04 — 2:1. Марло — 10 (Диллон), 35:32 — 3:1. Ноесен — 4 (Э. Карлссон, Гэмбрелл), 42:28 — 4:1. Ритчи — 4 (Стил, Линдхольм), 58:07 — 4:2.

Вратари: Делл — Гибсон (58:28).

Штраф: 9 — 7.

Броски: 31 (11+13+7) — 28 (4+9+15).

Наши: — - -.

28 января. Сан-Хосе. SAP Center.