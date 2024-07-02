«Сан-Хосе» объявил о подписании 2-летнего контракта с форвардом Веннбергом

«Сан-Хосе» подписал контракт с нападающим Александром Веннбергом, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на два года и 10 миллионов долларов. В первом сезоне предусмотрен полный запрет на обмен без согласия игрока.

В прошлом сезоне он провел 79 матчей и набрал 29 (10+19) в регулярном чемпионате, выступая за «Сиэтл» и «Рейнджерс».