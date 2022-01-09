«Сан-Хосе» объявил о намерении разорвать контракт с Эвандером Кейном
01:29
«Сан-Хосе» на официальном сайте сделал заявление по поводу форварда Эвандера Кейна.
Мы проинформировали Кейна о безоговорочном отказе от прав с намерением расторгнуть его контракт за нарушение его стандартного контракта и за нарушение ковид-протоколов. Клуб больше не будет комментировать этот вопрос", — говорится в сообщении.
Ранее «Сан-Хосе» выставил Кейна на драфт отказов, после чего отправил его в АХЛ. Форварда дисквалифицировали на 21 матч. Кейн подозревался в предоставлении поддельной карты вакцинации от коронавируса.
Кэпхит Кейна составляет 7 миллионов долларов в год. Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.
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