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«Сан-Хосе» объявил о намерении разорвать контракт с Эвандером Кейном

01:29
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«Сан-Хосе» на официальном сайте сделал заявление по поводу форварда Эвандера Кейна.

Мы проинформировали Кейна о безоговорочном отказе от прав с намерением расторгнуть его контракт за нарушение его стандартного контракта и за нарушение ковид-протоколов. Клуб больше не будет комментировать этот вопрос", — говорится в сообщении.

Ранее «Сан-Хосе» выставил Кейна на драфт отказов, после чего отправил его в АХЛ. Форварда дисквалифицировали на 21 матч. Кейн подозревался в предоставлении поддельной карты вакцинации от коронавируса.

Кэпхит Кейна составляет 7 миллионов долларов в год. Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

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Сергей Разин все материалы автора
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