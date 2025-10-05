«Сан-Хосе» обменял россиянина Гурьева в «Филадельфию»

«Филадельфия» получила права на российского защитника «Сан-Хосе» Артема Гурьева, сообщает пресс-служба «Флайерз».

«Шаркс» обменяли россиянина и форварда Карла Грундстрема в «Филадельфию» на условный выбор в шестом раунде драфта 2026 года и защитника Райана Эллиса.

Отмечается, что Гурьев отправится в АХЛ, где будет играть за фарм-клуб «Флайерз».

Защитник был выбран «Сан-Хосе» в пятом раунде драфта НХЛ-2021. Прошлый сезон 22-летний Гурьев провел в «Уичито» (ECHL). Он набрал 5 (2+3) очков в 47 матчах.