«Сан-Хосе» обменял Лильегрена в «Вашингтон»

«Сан-Хосе» обменял защитника Тимоти Лильегрена в «Вашингтон» на выбор в четвертом раунде драфта НХЛ 2026 года (от «Вегаса»).

26-летний швед набрал 11 (1+10) в 43 играх за «Шаркс» в этом регулярном чемпионате НХЛ. Действующий контракт игрока с кэпхитом 3 миллиона долларов истекает в конце сезона-2025/26.

Лильегрен был выбран «Торонто» в первом раунде под общим 17-м номером драфта НХЛ в 2017 году. В 2024 году он перебрался в «Сан-Хосе». Всего за карьеру он набрал 93 (21+72) очка в 307 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.

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