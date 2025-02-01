«Сан-Хосе» обменял Гранлунда и Сеси в «Даллас»

Нападающий Микаэль Гранлунд и защитник Коди Сеси обменяны из «Сан-Хосе» в «Даллас», сообщает пресс-служба «Старз».

Взамен «Шаркс» получили выбор в первом раунде драфта 2025 года и условный выбор в третьем раунде драфта 2025 года.

В текущем сезоне 32-летний Гранлунд провел 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 45 (15+30) очков в 52 матчах. В активе 31-летнего Сеси 15 (4+11) очков в 54 играх.