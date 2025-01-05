«Сан-Хосе» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» переиграл «Нью-Джерси» в домашнем матче со счетом 3:2.

Авторами голов «Шаркс» стали Николай Коваленко, Маклин Селебрини и Коди Сеси. За «Дэвилз» отличились Нико Хишер и Пол Коттер.

«Сан-Хосе» набрал 32 очка и занимает 14-е место в Западной конференции, «Нью-Джерси» расположился на 2-й строчке «Востока» с 51 баллом.