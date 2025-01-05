«Сан-Хосе» победил «Нью-Джерси», Аскаров отразил 28 бросков

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Нью-Джерси» со счетом 3:2.

В составе «Шаркс» отличились Николай Коваленко, Маклин Селебрини и Коди Сеси, забивший за 25 секунд до сирены, вратарь Ярослав Аскаров отразил 28 бросков из 30. У «Дэвилз» шайбы забросили Нико Хишер и Пол Коттер.

После этого матча «Сан-Хосе» с 32 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 51 очком — на второй строчке «Востока».