«Сан-Хосе» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Нэшвиллу» (5:6).

У «Шаркс» шайбы забросили Уокер Дуэр, Марио Ферраро, Генри Тран, Фабиан Зеттерлунд и Маклин Селебрини, Николай Коваленко сделал две результативные передачи, вратарь Ярослав Аскаров отразил 32 броска из 38.

В составе «Предаторз» 2 (1+1) очка набрал Федор Свечков, дубль оформил Филипп Форсберг, еще по голу забили Густав Нюквист, Томас Новак и Стивен Стэмкос.