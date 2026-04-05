«Нэшвилл» прервал четырехматчевую победную серию «Сан-Хосе»

«Нэшвилл» на выезде победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У «Предаторз» дублем и результативной передачей отметился Филип Форсберг, 3 (1+2) очка набрал Тайсон Йост, 2 (1+1) результативных балла заработал Райан О'Райли, также по голу забили Стивен Стэмкос и Эрик Хаула.

У «Шаркс» гол и результативную передачу на свой счет записал Ник Ледди, также по шайбе забросили Александр Веннберг и Маклин Селебрини. Российский защитник Дмитрий Орлов отдал голевой пас на Веннберга.

Голкипер хозяев Ярослав Аскаров отразил 29 бросков в этой игре.

«Нэшвилл» набрал 81 очко в 76 матчах и занимает восьмое место в таблице «Запада». «Сан-Хосе» (79 баллов в 75 играх) находится на 10-й строчке. Команда прервала четырехматчевую победную серию.

НХЛ. Регулярный чемпионат

5 апреля, 05:00. SAP Center (Сан-Хосе) Сан-Хосе Нэшвилл

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