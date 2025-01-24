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Сегодня, 09:27

«Нэшвилл» обыграл «Сан-Хосе», Свечков забросил победную шайбу

Сергей Разин
корреспондент
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«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сан-Хосе» со счетом 6:5.

В составе «Предаторз» 2 (1+1) очка набрал Федор Свечков, дубль оформил Филипп Форсберг, еще по голу забили Густав Нюквист, Томас Новак и Стивен Стэмкос.

У «Шаркс» шайбы забросили Уокер Дуэр, Марио Ферраро, Генри Тран, Фабиан Зеттерлунд и Маклин Селебрини, Николай Коваленко сделал две результативные передачи, вратарь Ярослав Аскаров отразил 32 броска из 38.

После этого матча «Нэшвилл» с 43 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 34 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Нэшвилл» — 5:6 (2:3, 3:2, 0:1)

Голы: Нюквист — 7 (бол., Новак, Шей), 3:58 — 0:1. Новак — 7 (Л`Еро, Свечков), 4:52 — 0:2. Форсберг — 17 (Бэррон), 6:53 — 0:3. Дуэр — 1 (Коваленко, Ферраро), 8:12 — 1:3. Ферраро — 5 (Гранлунд, Лильегрен), 16:34 — 2:3. Форсберг — 18 (Сиссонс, Шей), 21:38 — 2:4. Стэмкос — 17 (бол., Маршессо, Йоси), 27:07 — 2:5. Тран — 1 (Веннберг, Коваленко), 32:39 — 3:5. Зеттерлунд — 14 (Смит, Гранлунд), 33:54 — 4:5. Селебрини — 15 (бол., Гранлунд, Эклунд), 35:21 — 5:5. Свечков — 6 (бол., Шей, Л`Еро), 48:16 — 5:6.

Вратари: Аскаров (58:08) — Аннунен.

Штраф: 27 — 26.

Броски: 35 (11+11+13) — 38 (12+11+15).

Наши: Коваленко (13.36/0/+1) — Свечков (13.56/3/-1).

24 января. Сан-Хосе. SAP Center. 11 292 зрителя.

НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 48 33 15 71
2 Каролина 49 30 19 63
3 Нью-Джерси 50 27 23 60
4 Коламбус 49 23 26 53
5 Рейнджерс 48 24 24 52
6 Филадельфия 49 22 27 50
7 Питтсбург 50 20 30 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 49 30 19 62
2 Флорида 49 28 21 59
3 Бостон 50 24 26 54
4 Тампа-Бэй 46 25 21 53
5 Оттава 48 24 24 52
6 Монреаль 48 24 24 52
7 Детройт 48 22 26 49
8 Баффало 48 18 30 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 49 32 17 67
2 Миннесота 48 28 20 60
3 Даллас 47 29 18 59
4 Колорадо 49 28 21 58
5 Сент-Луис 49 23 26 50
6 Юта 47 21 26 49
7 Нэшвилл 47 18 29 43
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 30 18 64
2 Эдмонтон 48 30 18 63
3 Лос-Анджелес 45 26 19 57
4 Калгари 46 23 23 53
5 Ванкувер 47 20 27 50
6 Сиэтл 49 21 28 45
7 Анахайм 48 19 29 44
8 Сан-Хосе 51 14 37 34
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Бостон – Оттава
 2 : 0
24.01 03:00
Рейнджерс – Филадельфия
 6 : 1
24.01 03:00
Детройт – Монреаль
 4 : 2
24.01 03:00
Каролина – Коламбус
 7 : 4
24.01 04:00
Сент-Луис – Вегас
 2 : 4
24.01 04:00
Миннесота – Юта
 0 : 4
24.01 05:00
Калгари – Баффало
 5 : 2
24.01 05:00
Эдмонтон – Ванкувер
 6 : 2
24.01 06:00
Сиэтл – Вашингтон
 0 : 3
24.01 06:00
Анахайм – Питтсбург
 5 : 1
24.01 06:30
Сан-Хосе – Нэшвилл
 5 : 6
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