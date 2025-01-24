«Нэшвилл» обыграл «Сан-Хосе», Свечков забросил победную шайбу
«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сан-Хосе» со счетом 6:5.
В составе «Предаторз» 2 (1+1) очка набрал Федор Свечков, дубль оформил Филипп Форсберг, еще по голу забили Густав Нюквист, Томас Новак и Стивен Стэмкос.
У «Шаркс» шайбы забросили Уокер Дуэр, Марио Ферраро, Генри Тран, Фабиан Зеттерлунд и Маклин Селебрини, Николай Коваленко сделал две результативные передачи, вратарь Ярослав Аскаров отразил 32 броска из 38.
После этого матча «Нэшвилл» с 43 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 34 очками — на последней строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Нэшвилл» — 5:6 (2:3, 3:2, 0:1)
Голы: Нюквист — 7 (бол., Новак, Шей), 3:58 — 0:1. Новак — 7 (Л`Еро, Свечков), 4:52 — 0:2. Форсберг — 17 (Бэррон), 6:53 — 0:3. Дуэр — 1 (Коваленко, Ферраро), 8:12 — 1:3. Ферраро — 5 (Гранлунд, Лильегрен), 16:34 — 2:3. Форсберг — 18 (Сиссонс, Шей), 21:38 — 2:4. Стэмкос — 17 (бол., Маршессо, Йоси), 27:07 — 2:5. Тран — 1 (Веннберг, Коваленко), 32:39 — 3:5. Зеттерлунд — 14 (Смит, Гранлунд), 33:54 — 4:5. Селебрини — 15 (бол., Гранлунд, Эклунд), 35:21 — 5:5. Свечков — 6 (бол., Шей, Л`Еро), 48:16 — 5:6.
Вратари: Аскаров (58:08) — Аннунен.
Штраф: 27 — 26.
Броски: 35 (11+11+13) — 38 (12+11+15).
Наши: Коваленко (13.36/0/+1) — Свечков (13.56/3/-1).
24 января. Сан-Хосе. SAP Center. 11 292 зрителя.
|Столичный дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|48
|33
|15
|71
|2
|Каролина
|49
|30
|19
|63
|3
|Нью-Джерси
|50
|27
|23
|60
|4
|Коламбус
|49
|23
|26
|53
|5
|Рейнджерс
|48
|24
|24
|52
|6
|Филадельфия
|49
|22
|27
|50
|7
|Питтсбург
|50
|20
|30
|48
|8
|Айлендерс
|46
|19
|27
|45
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|49
|30
|19
|62
|2
|Флорида
|49
|28
|21
|59
|3
|Бостон
|50
|24
|26
|54
|4
|Тампа-Бэй
|46
|25
|21
|53
|5
|Оттава
|48
|24
|24
|52
|6
|Монреаль
|48
|24
|24
|52
|7
|Детройт
|48
|22
|26
|49
|8
|Баффало
|48
|18
|30
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|49
|32
|17
|67
|2
|Миннесота
|48
|28
|20
|60
|3
|Даллас
|47
|29
|18
|59
|4
|Колорадо
|49
|28
|21
|58
|5
|Сент-Луис
|49
|23
|26
|50
|6
|Юта
|47
|21
|26
|49
|7
|Нэшвилл
|47
|18
|29
|43
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|30
|18
|64
|2
|Эдмонтон
|48
|30
|18
|63
|3
|Лос-Анджелес
|45
|26
|19
|57
|4
|Калгари
|46
|23
|23
|53
|5
|Ванкувер
|47
|20
|27
|50
|6
|Сиэтл
|49
|21
|28
|45
|7
|Анахайм
|48
|19
|29
|44
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|34
|24.01
|03:00
|
Бостон – Оттава
|2 : 0
|24.01
|03:00
|
Рейнджерс – Филадельфия
|6 : 1
|24.01
|03:00
|
Детройт – Монреаль
|4 : 2
|24.01
|03:00
|
Каролина – Коламбус
|7 : 4
|24.01
|04:00
|
Сент-Луис – Вегас
|2 : 4
|24.01
|04:00
|
Миннесота – Юта
|0 : 4
|24.01
|05:00
|
Калгари – Баффало
|5 : 2
|24.01
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|6 : 2
|24.01
|06:00
|
Сиэтл – Вашингтон
|0 : 3
|24.01
|06:00
|
Анахайм – Питтсбург
|5 : 1
|24.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Нэшвилл
|5 : 6