«Нэшвилл» разгромил «Сан-Хосе», забросив восемь шайб. У Тренина 13-й гол в сезоне

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 8:0.

В составе «Предаторз» 4 (1+3) очка набрал Роман Йоси, 4 (2+2) очка у Майка Маккэррона, 3 (1+2) очка у Мэтта Лаффа и ассистентский хет-трик у Филлиппа Томасино, Яков Тренин забросил одну шайбу.

После этого матча «Нэшвилл» с 66 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 54 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Нэшвилл» — 0:8 (0:2, 0:2, 0:4)

Голы: Маккэррон — 3 (Томасино, Фаббро), 10:43 — 0:1. Дюшен — 26 (Йоси, Джохансен), 18:30 — 0:2. Лафф — 2 (Томасино, Йоси), 22:43 — 0:3. Лафф — 3 (Томасино, Маккэррон), 39:30 — 0:4. Дюшен — 27 (Форсберг, Экхольм), 44:43 — 0:5. Маккэррон — 4 (Лафф, Йоси), 46:07 — 0:6. Тренин — 13, 51:13 — 0:7. Гранлунд — 9 (бол., Маккэррон, Йоси), 53:06 — 0:8.

Вратари: Стэлок (Савченко, 46:07) — Сарос.

Штраф: 22 — 20.

Броски: 20 (5+9+6) — 36 (11+15+10).

Наши: Барабанов (14.13/1/0) — Тренин (16.30/3/+1).

6 марта. Сан-Хосе. SAP Center. 13936 зрителей.