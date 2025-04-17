«Сан-Хосе» не намерен продлевать контракт с Георигевым

Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев станет неограниченно свободным агентом по окончании сезона, сообщает генеральный менеджер клуба Майк Грир.

Отмечается, что в клубе не заинтересованы в продлении контракта с российским голипером. Георгиев выступает за «Сан-Хосе» с декабря 2024 гола. За это время он сыграл за «Шаркс» 31 матч, в которых одержал семь побед и отразил 87,5 процентов бросков.