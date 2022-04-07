«Сан-Хосе» начал поиски нового генерального менеджера

Владелец «Сан-Хосе» Хассо Плэттнер заявил, что клуб уже начал поиски нового генерального менеджера, информирует инсайдер Франк Серавалли.

Этим вопросом будут заниматься сам Плэттнер, исполняющий обязанности генменеджера Джо Уилл и президент клуба Джонатан Бечер.

7 апреля стало известно, что генеральный менеджер «Сан-Хосе» Даг Уилсон покинул свой пост. Он работал в клубе с 13 мая 2003 года.