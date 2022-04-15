«Сан-Хосе» может выкупить летом контракт защитника Власика

«Сан-Хосе» может выкупить летом контракт защитника Марка-Эдуарда Власика. Окончательное решение будет принимать новый генеральный менеджер, который должен быть назначен после окончания сезона, сообщает The Athletic.

Нынешний контракт 35-летнего игрока обороны с кэпхитом в 7 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

В случае выкупа контракта клуб сможет сэкономить определенную сумму на протяжении всего срока контракта игрока, но потом с сезона-2026/27 до сезона-2029/30 клуб получит штраф в платежную ведомость в размере почти 1,7 миллиона долларов.

Напомним, что Власик был выбран «Сан-Хосе» на драфте-2005 под общим 35-м номером и провел всю карьеру в одной команде.

В этом регулярном чемпионате защитник провел 66 матчей и набрал 14 (3+11) очков при показателе полезности «минус 20».