«Сан-Хосе» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

У «Канадиенс» отличились Коул Кофилд, Алекс Ньюхуе, Брендан Галлахер и Йоэль Армиа.

За «Шаркс» шайбы забросили Маклин Селебрини, Коллин Граф и Тайлер Тоффоли.

«Монреаль» набрал 55 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» занимает последнее место на «Западе» с 36 баллами.