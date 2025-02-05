«Сан-Хосе» уступил «Монреалю», Георгиев отразил 16 бросков
«Сан-Хосе» дома проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.
Победу гостям принесли шайбы Коула Кофилда, Алекса Ньюхука, Брендана Галлахера и Йоэля Армиа. У хозяев по разу отличились Маклин Селебрин, Коллин Граф и Тайлер Тоффоли.
Российский голкипер «Сан-Хосе» Александр Георгиев отразил 16 бросков.
«Монреаль» (55 очков) прервал серию из пяти поражений подряд и поднялся на 12-е место в Восточной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» (36) остается последним на «Западе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Монреаль» — 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
Голы: Селебрини — 17 (бол., Тоффоли, Эклунд), 5:52 — 1:0. Кофилд — 26 (бол., Сузуки, Хатсон), 20:52 — 1:1. Ньюхук — 10 (Каррье, Дак), 24:53 — 1:2. Граф — 1 (Гудроу), 34:51 — 2:2. Галлахер — 12 (бол., Дак, Ньюхук), 42:40 — 2:3. Тоффоли — 19 (бол., Селебрини, Уолман), 50:27 — 3:3. Армиа — 10 (мен., Эванс), 55:56 — 3:4.
Вратари: Георгиев (58:04) — Монтембо.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 29 (11+9+9) — 20 (7+6+7).
Наши: Мухамадуллин (12.31/1/0) — -.
5 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|53
|35
|18
|77
|2
|Каролина
|54
|32
|22
|68
|3
|Нью-Джерси
|55
|30
|25
|66
|4
|Коламбус
|54
|26
|28
|59
|5
|Айлендерс
|53
|25
|28
|57
|6
|Рейнджерс
|52
|25
|27
|54
|7
|Питтсбург
|55
|22
|33
|53
|8
|Филадельфия
|55
|23
|32
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|55
|32
|23
|67
|2
|Торонто
|53
|32
|21
|66
|3
|Оттава
|54
|29
|25
|62
|4
|Детройт
|54
|28
|26
|61
|5
|Тампа-Бэй
|52
|28
|24
|60
|6
|Бостон
|55
|27
|28
|60
|7
|Монреаль
|53
|25
|28
|55
|8
|Баффало
|53
|22
|31
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|55
|38
|17
|79
|2
|Даллас
|53
|34
|19
|69
|3
|Миннесота
|54
|31
|23
|66
|4
|Колорадо
|55
|31
|24
|64
|5
|Юта
|53
|22
|31
|53
|6
|Сент-Луис
|54
|24
|30
|53
|7
|Нэшвилл
|52
|18
|34
|43
|8
|Чикаго
|52
|16
|36
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|53
|33
|20
|70
|2
|Вегас
|54
|31
|23
|68
|3
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|4
|Калгари
|53
|26
|27
|59
|5
|Ванкувер
|53
|24
|29
|59
|6
|Анахайм
|53
|23
|30
|52
|7
|Сиэтл
|55
|23
|32
|50
|8
|Сан-Хосе
|55
|15
|40
|36
|5.02
|03:00
|
Вашингтон – Флорида
|6 : 3
|5.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|4 : 3
|5.02
|03:00
|
Баффало – Коламбус
|3 : 2
|5.02
|03:00
|
Бостон – Миннесота
|3 : 0
|5.02
|03:00
|
Питтсбург – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|5.02
|03:30
|
Айлендерс – Вегас
|2 : 1
|5.02
|04:00
|
Виннипег – Каролина
|3 : 0
|5.02
|04:00
|
Сент-Луис – Эдмонтон
|2 : 3 ОТ
|5.02
|05:00
|
Юта – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|5.02
|05:00
|
Калгари – Торонто
|3 : 6
|5.02
|06:00
|
Ванкувер – Колорадо
|3 : 0
|5.02
|06:00
|
Сиэтл – Детройт
|4 : 5 Б
|5.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Монреаль
|3 : 4
|5.02
|06:30
|
Анахайм – Даллас
|2 : 1