«Сан-Хосе» обыграл «Монреаль», Аскаров отразил 30 бросков

«Сан-Хосе» на своем льду победил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5.

У «Шаркс» 4 (1+3) очка набрал Маклин Селебрини, 3 (1+2) очка на счету Уильяма Смита, по 2 (1+1) результативных балла заработали Колин Граф и Кифер Шервуд, еще по шайбе забросили Александр Веннберг, Майкл Миса и Адам Годетт. Российский голкипер Ярослав Аскаров сделал 30 сейвов.

У «Канадиенс» дубль оформил Алекс Ньюхук, также голами отметились Филлип Дано, Оливер Капанен и Иван Демидов.

«Сан-Хосе» набрал 64 очка за 59 матчей и занимает девятое место в Западной конференции. «Монреаль» с 75 очками после 60 игр идет пятым на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 06:00. SAP Center (Сан-Хосе) Сан-Хосе Монреаль

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