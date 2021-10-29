Шайба Романова помогла «Монреалю» победить «Сан-Хосе»

«Монреаль» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сан-Хосе» со счетом 4:0.

Одну из шайб забросил российский защитник Александр Романов. Для него это дебютная шайба в сезоне. Всего на льду он провел 20 минут и 33 секунды, показатель полезности составил «+2».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Монреаль» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Хоффман — 3 (Кулак, Сузуки), 12:09 — 0:1. Романов — 1 (Друэн), 28:53 — 0:2. Галлахер — 1 (бол., Андерсон, Сузуки), 32:54 — 0:3. Андерсон — 1, 57:52 — 0:4.

Вратари: Хилл — Аллен.

Штраф: 23 — 13.

Броски: 45 (9+16+20) — 32 (10+10+12)

Наши: — - Романов (20.33/2/+2).

29 октября. Сан-Хосе. SAP Center.