Шайба Романова помогла «Монреалю» победить «Сан-Хосе»
08:02
«Монреаль» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сан-Хосе» со счетом 4:0.
Одну из шайб забросил российский защитник Александр Романов. Для него это дебютная шайба в сезоне. Всего на льду он провел 20 минут и 33 секунды, показатель полезности составил «+2».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Монреаль» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Хоффман — 3 (Кулак, Сузуки), 12:09 — 0:1. Романов — 1 (Друэн), 28:53 — 0:2. Галлахер — 1 (бол., Андерсон, Сузуки), 32:54 — 0:3. Андерсон — 1, 57:52 — 0:4.
Вратари: Хилл — Аллен.
Штраф: 23 — 13.
Броски: 45 (9+16+20) — 32 (10+10+12)
Наши: — - Романов (20.33/2/+2).
29 октября. Сан-Хосе. SAP Center.
Le premier de Romy cette saison!— Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) October 29, 2021
Romy's first of the season!#GoHabsGo pic.twitter.com/AWcjZu5i2P
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