«Сан-Хосе» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

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«Миннесота» в гостях одержала победу над «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У победителей отличились Марко Росси, Мэтт Болди и Матс Цуккарелло.

Автором единственного гола «Шаркс» стал Вильям Эклунд.

«Миннесота» набрала 56 очков и занимает 3-е место в Западной конференции, «Сан-Хосе» идет 15-м с 32 баллами.