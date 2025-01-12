«Миннесота» обыграла «Сан-Хосе», Аскаров делал 18 сэйвов

«Миннесота» на выезде переиграла «Сан-Хосе» матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

В составе гостей шайбы забросили Марко Росси, Мэтт Болди и Матс Цуккарелло.

Автором единственного гола «Шаркс» стал Вильям Эклунд. Российский голкипер команды Ярослав Аскаров отразил 18 из 21 броска соперников.

«Миннесота» набрала 56 очков в 42 играх и занимает 3-е место в Западной конференции, «Сан-Хосе» идет 15-м с 32 баллами в 45 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Миннесота» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Росси — 16 (Зуккарелло, Болди), 5:51 — 0:1. Болди — 16 (Зуккарелло), 24:34 — 0:2. Эклунд — 9 (Селебрини, Уолман), 37:30 — 1:2. Зуккарелло — 11 (Чисхольм), 58:43 — 1:3.

Вратари: Аскаров (59:07 — 59:59) — Флери.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 37 (16+13+8) — 21 (6+9+6).

Наши: — - Тренин (13.27/1/0), Хуснутдинов (9.53/1/-1).

12 января. Сан-Хосе. SAP Center.