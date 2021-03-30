«Миннесота» Капризова в серии буллитов уступила «Сан-Хосе»

«Миннесота» 30 марта в матче регулярного сезона НХЛ в серии буллитов уступила «Сан-Хосе» (3:4).

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов открывал для своей команды серию буллитов и не смог обыграть вратаря.

После этой победы «акулы» остались седьмыми в Западном дивизионе с 32 очками, «Миннесота» — третья (46 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Миннесота» — 4:3 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Юханссон — 4 (Фиала, Хартман), 12:41 — 0:1. Шимек — 2 (Донато, Леонард), 16:04 — 1:1. Бонино — 4 (Эрикссон Эк, Гринуэй), 19:00 — 1:2. Карлссон — 3 (Кейн), 35:45 — 2:2. Карлссон — 4 (Донато, Гэмбрелл), 44:11 — 3:2. Фиала — 10 (Дамба, Юханссон), 49:48 — 3:3.

Победный буллит: Карлссон.

Вратари: Джонс — Тэлбот.

Штраф: 5 — 7.

Броски: 39 (18+9+11+1) — 25 (7+9+8+1).

Наши: Кныжов (18.23/1/-1) — Капризов (18.55/1/0).

30 марта. Сан-Хосе. SAP Center.