«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» выиграл у «Лос-Анджелеса» в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

У гостей забили Джоэль Армиа, Анже Копитар и Адриан Кемпе, у хозяев — Адам Годетт, Тай Делландреа и Филипп Курашев.

«Шаркс» набрали 23 очка после 21 матча и занимают 11-е место в Западной конференции. «Кингз» (25 очков после 21 игры) идут на шестом месте.