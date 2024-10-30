«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча

«Сан-Хосе» на домашнем льду победил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

«Сан-Хосе» (6 очков) одержал вторую победу в сезоне и остается на последнем, 16-м месте в Западной конференции НХЛ. «Лос-Анджелес» (12) идет пятым на «Западе».