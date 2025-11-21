«Сан-Хосе» выиграл у «Лос-Анджелеса» в серии буллитов

«Сан-Хосе» победил «Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

У хозяев в основное игровое время забили Адам Годетт, Тай Делландреа и Филипп Курашев. Российский защитник Дмитрий Орлов сделал результативный пас. В сезоне-2025/26 у 34-летнего Орлова 12 (0+12) очков в 21 матче.

Российский вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 32 броска в створ из 35.

У гостей отличились Джоэль Армиа, Анже Копитар и Адриан Кемпе.

Победный буллит исполнил Курашев.

«Сан-Хосе» (23 очка после 21 игры) занимает 11-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» (25 очков после 21 матча) идет на шестом месте в Западной конференции.