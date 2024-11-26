«Сан-Хосе» дома победил «Лос-Анджелес», Аскаров сделал голевой пас

«Сан-Хосе» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

За хозяев шайбы забросили Нико Штурм, Фабиан Зеттерлунд, Тимоти Лильегрен, Александер Веннберг, Люк Кунин и оформивший дубль Маклин Селебрини.

Голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 22 из 24 бросков по своим воротам, а также отдал голевую передачу на 2-й минуте 1-го периода.

Авторами голов «Кингз» стали Брандт Кларк и Анже Копитар.