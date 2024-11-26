«Сан-Хосе» дома победил «Лос-Анджелес», Аскаров сделал голевой пас
«Сан-Хосе» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.
За хозяев шайбы забросили Нико Штурм, Фабиан Зеттерлунд, Тимоти Лильегрен, Александер Веннберг, Люк Кунин и оформивший дубль Маклин Селебрини.
Голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 22 из 24 бросков по своим воротам, а также отдал голевую передачу на 2-й минуте 1-го периода.
Авторами голов «Кингз» стали Брандт Кларк и Анже Копитар.
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|20
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|7
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|12
|10
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|Сент-Луис
|23
|10
|13
|21
|6
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|8
|13
|19
|7
|Нэшвилл
|22
|7
|15
|17
|8
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|21
|7
|14
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|30
|2
|Калгари
|22
|12
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|27
|3
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|21
|11
|10
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|4
|Эдмонтон
|22
|11
|11
|24
|5
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|19
|10
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|23
|6
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|22
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|11
|23
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|03:00
|
Филадельфия – Вегас
|4 : 5 Б
|26.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|8 : 2
|26.11
|03:00
|
Рейнджерс – Сент-Луис
|2 : 5
|26.11
|03:00
|
Флорида – Вашингтон
|1 : 4
|26.11
|03:00
|
Каролина – Даллас
|6 : 4
|26.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Нэшвилл
|5 : 2
|26.11
|03:30
|
Оттава – Калгари
|4 : 3
|26.11
|03:30
|
Айлендерс – Детройт
|2 : 4
|26.11
|04:00
|
Миннесота – Виннипег
|1 : 4
|26.11
|06:00
|
Анахайм – Сиэтл
|2 : 3
|26.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|7 : 2
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