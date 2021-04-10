Три голевые передачи Бернса принесли «Сан-Хосе» победу над «Лос-Анджелесом»

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 5:2.

Ассистентский хет-трик во встрече оформил Брент Бернс.

После этого матча «Сан-Хосе» с 40 очками занимает шестое место в Западном дивизионе, «Лос-Анджелес» с 36 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Голы: Иафалло — 10 (Браун, Копитар), 2:27 — 0:1. Лабанк — 10 (Бернс, Ферраро), 8:01 — 1:1. Марло — 4 (Бернс, Серенсен), 13:50 — 2:1. Балцерс — 6 (Майер, Карлссон), 17:17 — 3:1. Андерсон-Долан — 6, 41:02 — 3:2. Гэмбрелл — 4 (мен., Кейн, Бернс), 57:00 — 4:2. Хертл — 12 (п.в., Кейн, Кутюр), 58:41 — 5:2.

Вратари: Джонс — Петерсен (58:21 — 58:41).

Штраф: 23 — 23.

Броски: 29 (11+8+10) — 34 (13+11+10).

Наши: Кныжов (18.04/1/0) — -.

10 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.