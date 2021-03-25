Дубль Кейна помог «Сан-Хосе» обыграть «Лос-Анджелес»

«Сан-Хосе» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

В составе «Шаркс» дублем отличился Эвандер Кейн, по одной шайбе на свой счет записали Рудольф Балцерс и Томаш Хертл. У «Кингз» забивали Алекс Иафалло и Адриан Кемпе.

«Сан-Хосе» занимает седьмое место в таблице Западного дивизиона с 30 очками, «Лос-Анджелес» идет на шестой строчке с 32 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Голы: Балцерс — 3 (Серенсен, Гэмбрелл), 22:14 — 1:0. Кейн — 13 (Бернс, Лабанк), 33:39 — 2:0. Иафалло — 8 (Браун, Даути), 39:47 — 2:1. Кейн — 14 (Ферраро, Бернс), 40:21 — 3:1. Хертл — 9 (Власик, Шимек), 41:43 — 4:1. Кемпе — 12 (Даути, Виларди), 44:27 — 4:2.

Вратари: Джонс — Петерсен (56:57 — 57:05, 59:24).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (6+12+10) — 44 (13+16+15).

Наши: Кныжов (13.31/1/-1) — -.

25 марта. Сан-Хосе. SAP Center.