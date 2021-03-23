«Сан-Хосе» одержал минимальную победу над «Лос-Анджелесом», у Кныжова результативная передача

«Сан-Хосе» 23 марта в матче регулярного сезона НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» (2:1).

Победную шайбу в начале третьего периода забросил американский форвард Райан Донато с передачи россиянина Николая Кныжова.

После этой победы «акулы» остались на седьмом месте в Западном дивизионе с 28 очками, калифорнийцы — пятые (32 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Кутюр — 14 (Лабанк, Кейн), 8:22 — 1:0. Рой — 1 (Вагнер, Виларди), 37:31 — 1:1. Донато — 5 (Леонард, Кныжов), 43:48 — 2:1.

Вратари: Джонс — Куик (58:16).

Штраф: 15 — 9.

Броски: 23 (11+8+4) — 42 (14+13+15).

Наши: Кныжов (18.12/3/+1) — -.

23 марта. Сан-Хосе. SAP Center.