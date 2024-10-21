«Колорадо» победил на выезде «Сан-Хосе»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл «Сан-Хосе» со счетом 4:1.

В составе «Эвеланш» Росс Колтон оформил дубль, Кайл Макар набрал 3 (1+2) очка, еще один гол на счету Джоэла Кивиранты. У «Шаркс» шайбу забросил Уилльям Эклунд.

После этого матча «Колорадо» с 4 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 2 очками — на 15-й строчке.