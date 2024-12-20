«Колорадо» на выезде победил «Сан-Хосе», Ничушкин забил гол
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сан-Хосе» со счетом 4:2.
В составе «Эвеланш» отличились Валерий Ничушкин, Микко Рантанен и Джоэл Кивиранта, который оформил дубль. У «Шаркс» шайбы забросили Карл Грундстрем и Уилльям Эклунд.
Вратарь хозяев Александр Георгиев отразил 27 бросков из 31. Это первый матч 28-летнего россиянина против «Колорадо» после обмена 9 декабря из «Эвеланш».
После этого матча «Колорадо» с 38 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 27 очками — на 14-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Колорадо» — 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)
Голы: Ничушкин — 9 (бол., Макар, Маккиннон), 3:40 — 0:1. Грундстрем — 1 (Рутта, Канин), 24:26 — 1:1. Эклунд — 6 (Сиси, Канин), 29:29 — 2:1. Рантанен — 19 (бол., Маккиннон, Макар), 48:26 — 2:2. Кивиранта — 6 (О`Коннор), 53:06 — 2:3. Кивиранта — 7 (Лехконен, Миттельштадт), 55:58 — 2:4.
Вратари: Георгиев — Блэквуд.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 34 (10+11+13) — 31 (12+8+11).
Наши: Коваленко (13.57/0/-2), Мухамадуллин (14.14/1/-1) — Ничушкин (23.14/5/0).
20 декабря. Сан-Хосе. SAP Center. 12517 зрителей.
|Столичный дивизион
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|21
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|17
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|5
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
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|1
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|23
|11
|47
|2
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|32
|20
|12
|44
|3
|Даллас
|31
|19
|12
|38
|4
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|33
|18
|15
|36
|5
|Юта
|31
|15
|16
|35
|6
|Сент-Луис
|34
|15
|19
|33
|7
|Чикаго
|33
|12
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|26
|8
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|33
|9
|24
|25
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|21
|11
|45
|2
|Лос-Анджелес
|32
|19
|13
|42
|3
|Эдмонтон
|32
|19
|13
|40
|4
|Ванкувер
|32
|16
|16
|38
|5
|Калгари
|33
|15
|18
|37
|6
|Сиэтл
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|15
|19
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|Анахайм
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|12
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|8
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|20.12
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Тампа-Бэй – Сент-Луис
|3 : 1
|20.12
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Коламбус – Нью-Джерси
|4 : 2
|20.12
|03:30
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Филадельфия – Лос-Анджелес
|3 : 7
|20.12
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|4 : 5 ОТ
|20.12
|04:30
|
Чикаго – Сиэтл
|3 : 1
|20.12
|05:00
|
Эдмонтон – Бостон
|3 : 2 ОТ
|20.12
|05:00
|
Калгари – Оттава
|2 : 3 ОТ
|20.12
|06:00
|
Вегас – Ванкувер
|3 : 1
|20.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|2 : 4