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Сегодня, 09:18

«Колорадо» на выезде победил «Сан-Хосе», Ничушкин забил гол

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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сан-Хосе» со счетом 4:2.

В составе «Эвеланш» отличились Валерий Ничушкин, Микко Рантанен и Джоэл Кивиранта, который оформил дубль. У «Шаркс» шайбы забросили Карл Грундстрем и Уилльям Эклунд.

Вратарь хозяев Александр Георгиев отразил 27 бросков из 31. Это первый матч 28-летнего россиянина против «Колорадо» после обмена 9 декабря из «Эвеланш».

После этого матча «Колорадо» с 38 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 27 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Колорадо» — 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)

Голы: Ничушкин — 9 (бол., Макар, Маккиннон), 3:40 — 0:1. Грундстрем — 1 (Рутта, Канин), 24:26 — 1:1. Эклунд — 6 (Сиси, Канин), 29:29 — 2:1. Рантанен — 19 (бол., Маккиннон, Макар), 48:26 — 2:2. Кивиранта — 6 (О`Коннор), 53:06 — 2:3. Кивиранта — 7 (Лехконен, Миттельштадт), 55:58 — 2:4.

Вратари: Георгиев — Блэквуд.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 34 (10+11+13) — 31 (12+8+11).

Наши: Коваленко (13.57/0/-2), Мухамадуллин (14.14/1/-1) — Ничушкин (23.14/5/0).

20 декабря. Сан-Хосе. SAP Center. 12517 зрителей.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сан-Хосе Шаркс
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1 Нью-Джерси 35 21 14 45
2 Вашингтон 31 21 10 44
3 Каролина 31 20 11 41
4 Питтсбург 34 15 19 35
5 Филадельфия 33 14 19 32
6 Рейнджерс 31 15 16 31
7 Коламбус 33 13 20 31
8 Айлендерс 33 12 21 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 32 20 12 42
2 Флорида 33 20 13 42
3 Тампа-Бэй 30 18 12 38
4 Бостон 34 17 17 38
5 Оттава 32 17 15 36
6 Детройт 31 13 18 30
7 Монреаль 31 12 19 27
8 Баффало 32 11 21 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 34 23 11 47
2 Миннесота 32 20 12 44
3 Даллас 31 19 12 38
4 Колорадо 33 18 15 36
5 Юта 31 15 16 35
6 Сент-Луис 34 15 19 33
7 Чикаго 33 12 21 26
8 Нэшвилл 33 9 24 25
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1 Вегас 32 21 11 45
2 Лос-Анджелес 32 19 13 42
3 Эдмонтон 32 19 13 40
4 Ванкувер 32 16 16 38
5 Калгари 33 15 18 37
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Нэшвилл – Питтсбург
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Эдмонтон – Бостон
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Калгари – Оттава
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