«Сан-Хосе» одержал волевую победу над «Колорадо»

«Сан-Хосе» в матче регулярного сезона НХЛ дома 2 марта победил «Колорадо» (6:2).

По три очка набрали форварды «Шаркс» Эвандер Кейн (1+2) и Тимо Майер (0+3). Российский защитник «акул» Николай Кныжов результативными действиями не отличился.

После этой победы «Сан-Хосе» остался на седьмом месте в Западном дивизионе с 18 очками, «Колорадо» занимает четвертую строчку (23 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Колорадо» — 6:2 (0:1, 2:1, 4:0)

Голы: Жирар — 3 (Бураковски, Тэйвз), 18:32 — 0:1. Ландескуг — 5 (бол., Кадри, Маккиннон), 24:21 — 0:2. Шимек — 1 (Власик, Балцерс), 26:13 — 1:2. Лабанк — 4 (Кейн, Кутюр), 36:48 — 2:2. Балцерс — 2 (Гэмбрелл, Майер), 44:18 — 3:2. Карлссон — 1 (бол., Кейн, Майер), 47:53 — 4:2. Леонард — 3 (Майер), 50:11 — 5:2. Кейн — 8 (п.в., Бернс), 58:53 — 6:2.

Вратари: Джонс — Грубауэр (57:56 — 58:53).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 27 (7+10+10) — 35 (11+13+11).

Наши: Кныжов (13.50/0/+2) — Ничушкин (11.40/1/-2).

2 марта. Сан-Хосе. SAP Center.