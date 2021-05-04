Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Сан-Хосе»

«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Эвеланш» уже обеспечили себе место в плей-офф, в то время как «Шаркс» идут на предпоследней строчке Восточного дивизиона.

В составе победителей заброшеной шайбой отметился российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин. Этот гол стал для него 10-м в сезоне.

Новичок «Сан-Хосе» Александр Барабанов провел на льду 15 минут и сделал одну результативную передачу. После перехода из «Торонто» россиянин набрал уже 5 (2+3) очков в 5 матчах за новый клуб.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Колорадо» — 4:5 ОТ (1:1, 2:0, 1:3, 0:1)

Голы: Кейн — 21, 3:20 — 1:0. Рантанен — 29 (Маккиннон, Ландескуг), 5:38 — 1:1. Хертл — 17, 21:57 — 2:1. Кейн — 22 (Хертл, Барабанов), 27:47 — 3:1. Ничушкин — 10 (Бураковски, Грэйвс), 41:18 — 3:2. Майер — 10 (Бернс, Ферраро), 43:32 — 4:2. Ландескуг — 19 (Маккиннон), 48:59 — 4:3. Кадри — 11, 56:21 — 4:4. Бураковски — 16 (Макар, Рантанен), 60:41 — 4:5.

Вратари: Джонс — Грубауэр.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 27 (5+13+9+0) — 31 (13+2+15+1).

Наши: Барабанов (15.28/2/+1), Кныжов (21.03/1/+1) — Ничушкин (14.26/3/0).

4 мая. Сан-Хосе. SAP Center.