Дубль Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Сан-Хосе»

«Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сан-Хосе» со счетом 5:3. Дубль оформил российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин. Кроме того, его шайба оказалась победной.

«Колорадо» лидирует в таблице Западной конфкеренции. «Сан-Хосе» — на 13-м месте.

Для Ничушкина это 17-я шайба в сезоне. Всего в этом сезоне он набрал 35 (17+18) очков в 44 матчах при коэффициенте полезности «+20».

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Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Колорадо» — 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)

Голы: Кадри — 23 (бол., Рантанен, Макар), 10:18 — 0:1. Хелм — 5 (Бураковски), 14:14 — 0:2. Макар — 22 (Маккиннон, Тэйвз), 20:34 — 0:3. Ничушкин — 16 (Макар, Маккиннон), 35:29 — 0:4. Вьел — 3 (Власик, Мелош), 39:19 — 1:4. Балцерс — 7 (Барабанов, Хертл), 53:02 — 2:4. Карлссон — 9 (Кутюр), 58:35 — 3:4. Ничушкин — 17 (п.в., Маккиннон, Рантанен), 59:45 — 3:5.

Вратари: Савченко (57:10 — 58:35, 58:41 — 59:45) — Францоуз.

Штраф: 9 — 17.

Броски: 28 (7+10+11) — 29 (10+10+9).

Наши: Барабанов (18.18/1/0) — Ничушкин (21.10/4/0).

19 марта. Сан-Хосе. SAP Center. 13022 зрителя.